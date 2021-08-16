Basketbolcu David Kravish, Galatasaray'daki kariyerinden umutlu Açıklaması
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Basketbolcu David Kravish, Galatasaray'daki kariyerinden umutlu Açıklaması

Basketbolcu David Kravish, Galatasaray'daki kariyerinden umutlu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi David Kravish, sarı-kırmızılı takıma gelmesinin kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi David Kravish, sarı-kırmızılı takıma gelmesinin kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kravish, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim kariyerim için çok önemli bir aşama ve ileriye atılmış bir adım. Kültürel olarak çok zengin ve başarılı bir kulüp. Dolayısıyla burada olduğum için çok mutluyum. Çalışmalara bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Transferinin açıklanmasından sonra sosyal medyada büyük bir Galatasaray taraftar topluluğunun kendisini tebrik ettiğini hatırlatan Kravish, "Benim için güzel duygularını ifade ettiler. Bu da aslında ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin göstergesi oldu. Umarım bu sene onlarla tanışıp onların önünde oynayabilirim. Bunun için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da olmaktan da mutluluk duyduğunu kaydeden ABD'li basketbolcu, "Buraya gelmeden önce herkes İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledi. Bu güzel şehri keşfetmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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