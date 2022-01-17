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Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 Yerel Ligler U14 Kızlar ve Erkekler Basketbolda il birincileri belli oldu.

BURDUR (İHA) - 2021-2022 Yerel Ligler U14 Kızlar ve Erkekler Basketbolda il birincileri belli oldu. Erkeklerde Burdur Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, kızlarda ise Bucak Spor Kulübü

İl birincisi oldu.

2021 - 2022 Yerel Ligler U14 Kızlar - Erkekler Basketbol İl Birinciliği yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvada erkekler kategorisinde Burdur Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü birinci, Bucak Spor Kulübü ikinci, Burdur Hedef Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde Bucak Spor Kulübü birinci, Burdur Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ikinci, Burdur Hedef Spor Kulübü üçüncü olurken, Gölhisar Gençlik ve Spor Kulübü dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Şampiyon takımlar grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek. - BURDUR

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Basketbol Yerel Liglerinde şampiyonlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

basketbol, gençlik, Burdur, Spor, Haber

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