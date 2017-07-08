Basketbol: Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası
20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu ilk maçında Hollanda'ya 74-68 mağlup oldu.
20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu ilk maçında Hollanda'ya 74-68 mağlup oldu.
Portekiz'in Matosinhos kentindeki Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 33-29 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci devre savunmada istediğini yapamayınca mücadelen 74-68 mağlup ayrıldı.
Milliler, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 22.45'te Rusya ile oynayacak.