Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

30.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:02

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'yı 80-70 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'ya 69-54 yenildi.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya ile karşılaştı. 16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı.

15 Yaş Altı Milli Takımı ise Letonya'ya 69-54 mağlup oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Slovenya, Sırbistan'ı 75-72 yendi.



Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın Sırbistan-Letonya, Slovenya-15 Yaş Altı Milli Takımı ve Litvanya-16 Yaş Altı Milli Takımı karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA