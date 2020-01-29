Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

29.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:38

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan'a 76-61 mağlup oldu.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan ile karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmadan 76-61 yenik ayrıldı.

Günün diğer maçlarında ise Rusya, Litvanya'yı 70-68 ve Slovenya, Letonya'yı 70-61 mağlup etti.



Organizasyonda yarın 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya; 15 Yaş Altı Milli Takımı ise Letonya ile karşılaşacak. Ayrıca, Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA