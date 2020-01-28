Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

28.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:08

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nı 95-61 yendi.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 16 ile 15 Yaş Altı Milli Takımları karşı karşıya geldi.

16 Yaş Milli Takımı, karşılaşmadan 95-61 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Sırbistan'ı 95-65 mağlup etti.

Kaynak: AA