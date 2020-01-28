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Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nı 95-61 yendi.

28.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:08
Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nı 95-61 yendi.

Uluslararası Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 16 ile 15 Yaş Altı Milli Takımları karşı karşıya geldi.

16 Yaş Milli Takımı, karşılaşmadan 95-61 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Sırbistan'ı 95-65 mağlup etti.

Kaynak: AA
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