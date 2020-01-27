Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

27.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:00

Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 yenerken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 mağlup oldu.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, Konya'da başladı.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin 15 ve 16 yaş altı milli takımları katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 yenildi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Letonya'yı 89-69 yendi.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'na yarın ikinci gün maçlarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA