Haberler » Spor » Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası - Spor

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 yenerken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 mağlup oldu.

27.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:00
Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

'da gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 yenerken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 mağlup oldu.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, Konya'da başladı.

Konya Uluslararası Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin 15 ve 16 yaş altı milli takımları katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 yenildi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Letonya'yı 89-69 yendi.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'na yarın ikinci gün maçlarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler