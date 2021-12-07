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Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL takımına 95-65 yenildi.

ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL takımına 95-65 yenildi.

Fransa'nın Bourg-en-Bresse bölesindeki Ekinox Spor Salonu'nda mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 28-11 önde geçerken, soyunma odasına 54-26 üstün girdi.

Üçüncü periyotu 78-44 önde tamamlayan Mincidelice JL, karşılaşmadan ise 95-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, grupta 4. kez kaybederken, Mincidelice JL ise 2. galibiyetini aldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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