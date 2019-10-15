Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

15.10.2019 23:58

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda, Unicaja Malaga'ya 88-83 yenildi.

İspanya'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde ilk çeyreği Galatasaray 21-18 önde geçti. Devre ise ev sahibi takımın 51-49'luk üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonunda Malaga temsilcisi farkı 6 sayıya yükseltti. (64-58) Son çeyrekte sarı-kırmızılı ekibin çabaları ise sonucu değiştirmedi: 88-83.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta gruptaki ilk yenilgisini alırken, Unicaja Malaga üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA