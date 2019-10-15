Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

15.10.2019 23:32

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 76-65 mağlup oldu.

İtalya'nın Venezia kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesine iyi başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreğini 22-18 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 42-31 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan İtalya ekibi, üçüncü periyotunu 58-49 önde geçtiği karşılaşmayı 76-65 kazandı.

TOFAŞ'ta Devin Williams, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. B Grubu'nda ilk galibiyetini alan Umana Reyer 4'üncü, ikinci yenilgisini alan TOFAŞ ise 5'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA