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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Adar Peer (İsrail)Türk Telekom: Perez 2, Clemmons 4, Erdi Gülaslan 8, Ellis 13, Johnson 4, Samet Geyik 6, Dawkins 10, Terrel 17, Can Uğur Öğüt 5, Burak GözeliJoventut Badalona: Paul 10, Vives 3, Willis 8, Parra...

Salon: Ankara

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom : Perez 2, Clemmons 4, Erdi Gülaslan 8, Ellis 13, Johnson 4, Samet Geyik 6, Dawkins 10, Terrel 17, Can Uğur Öğüt 5, Burak Gözeli

Joventut Badalona: Paul 10, Vives 3, Willis 8, Parra 10, Tomic 19, Busquets 3, Ribas 9, Bassas 3, Feliz 3, Birgander 10

1. Periyot: 14-15

Devre: 28-37

3. Periyot: 47-52

5 faulle oyundan çıkan: 34.56 Perez ( Türk Telekom )

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. hafta maçında Türk Telekom, sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 78-69 yenildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 8-6 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'dan Dawkins ve Can Uğur Öğüt'ün sayılarına Bassas ve Tomic ile karşılık veren Joventut Badalona, ilk periyotu 15-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Türk Telekom, Samet Geyik'in 3 sayılık isabetiyle 11. dakikada ilk kez öne geçti: 17-16. Bu dakikadan sonra kontrolü tekrar eline alan Joventut Badalona, devreyi 37-28 galip durumda kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında skorer bir oyun sergileyen Türk Telekom, arka arkaya bulduğu üçlüklerle 24. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 34-37. Ardından 9-0'lık seri yakalan İspanya ekibi, 26. dakikada farkı yeniden 12 sayıya (34-46) çıkarırken, son çeyreğe de 52-47 üstün girdi.

Final periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Her iki takım da üçlük çizgisinden yüzdeli atışlarla oynarken, 33. dakika 64-57 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Joventut Badalona, müsabakadan 78-69 galip ayrıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Büyük Britanya, Can Uğur Öğüt, Türk Telekom, Slovenya, Spor, Haberler

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