Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 80-67 yenildi.

Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Centennial Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 26-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom farkı eritse de Slask Wroclaw, soyunma odasına çift haneli farkı koruyarak gitti: 42-32.

Türk Telekom, üçüncü çeyreğin sonunda farkı tek hanelere (59-50) düşürmesine rağmen Polonya temsilcisi, sahadan 80-67 galip ayrıldı.

Türk Telekom, bu sonuçla 12. maçında 6. yenilgisini yaşadı. Slask Wroclaw ise 2. galibiyetini elde etti.