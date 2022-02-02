Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 103-86 yenildi.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 103-86 yenildi.
Ljubljana kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 33-32 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 59-51 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 79-70 önde geçen Cedevita Olimpija, karşılaşmadan 103-86 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, organizasyonda 7. mağlubiyetini yaşadı. Sloven ekibi ise 4. galibiyetini aldı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor