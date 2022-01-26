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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçı ertelendi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 11. haftasında bugün oynanması planlanan mücadelenin olumsuz hava koşullarından dolayı İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesi nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Karşılaşmanın tarihinin şartların değerlendirilmesinin ardından yeniden planlanacağı duyuruldu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Frutti Extra Bursaspor, basketbol, Türkiye, İtalyan, Spor, Haber

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