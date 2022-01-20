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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımına 99-82 yenildi.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımına 99-82 yenildi.

ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında Marcel Cerdan Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk periyot 23-22 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçilirken ikinci periyotta farkı açan Fransız takımı ilk yarıyı da 52-39 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da Türk Telekom'a farkı eritme fırsatı tanımayan Boulogne Metropolitans 92, son periyoda 72-58 önde girdi ve maçı da 99-82 kazandı.

Türk Telekom, Fransız ekibini Ankara'da 73-65 yenmişti.

Türk Telekom'un, grupta 5 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Türk Telekom, basketbol, Fransa, Spor, Haber

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