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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya ekibi Valencia'ya 86-68 mağlup oldu.

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya ekibi Valencia'ya 86-68 mağlup oldu.

Valencia kentindeki La Fonteta Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 23-7 önde tamamladı. İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 42-27 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Valencia, üçüncü çeyreğini 62-48 önde geçtiği karşılaşmadan 86-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Valencia ise 5. galibiyetini aldı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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