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Basketbol ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, konuk olduğu Andorra'nın MoraBanc takımına 98-75 mağlup oldu.

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, konuk olduğu Andorra'nın MoraBanc takımına 98-75 mağlup oldu.

Andorra Spor Merkezi'nde oynanan kupanın 6. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 29-18 önde geçerken, soyunma odasına 51-34 üstün girdi.

Üçüncü periyotu 68-55 önde tamamlayan MoraBanc, karşılaşmadan 98-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom, A Grubu'nda 3. kez yenilirken, MoraBanc ise 4. kez kazandı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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