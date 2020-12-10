Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

10.12.2020 01:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:06
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e deplasmanda 88-75 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e deplasmanda 88-75 mağlup oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili olmaya devam eden Partizan Nis, soyunma odasına da 5 sayı farkla 42-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı azaltsa da ev sahibi takım, final periyoduna 59-58'lik skorla üstün girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, 13 sayı farkla karşılaşmadan 88-75 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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