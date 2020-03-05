Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

05.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:26

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu son maçında İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 yenilerek elendi.

Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.

Mücadeleye etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı ve devre arasına 52-40 önde gitti.

İkinci yarıya daha skorer bir oyunla giren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrekte farkı bir ara 4 sayıya kadar indirse de final periyoduna 79-68 İtalya ekibinin üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mücadeleden 106-96 galip ayrıldı.

Grupta üçer galibiyet ve mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Dört galibiyete ulaşan Segafredo Virtus Bologna ise Sırbistan ekibi Partizan NIS'in ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımıyla eşleşti.

Kaynak: AA