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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 83-75 yenildi.

03.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:14
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Doğa Erkek Takımı, ULEB Kupası son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 83-75 yenildi.

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti.

Maçın 3. periyodunda da rakibinin 67-50 üstünlüğüne engel olamayan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 83-75 mağlup ayrıldı.

Rakiplerine 4. kez mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya veda etti.

Kaynak: AA

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