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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İspanya ekibi Joventut Badalona'ya 88-84 yenildi.

23.01.2020 01:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:08
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbolda ULEB Kupası son 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu ekibi Joventut Badalona'ya 88-84 yenildi.

kentindeki Palau Blaugrana Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 üstünlükle geçen TOFAŞ, devreyi ise 48-39 önde tamamladı.

İkinci devrede savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını eriten ev sahibi Joventut Badalona, üçüncü periyotuna 68-67 geride girdiği karşılaşmayı 88-84 kazandı.

Ev sahibi ekipte 37 sayı kaydeden Sloven Klemen Prepelic, maçın en skorer oyuncusu oldu.

İlk kez yükseldiği son 16 turunda TOFAŞ, grubunda ilk yenilgisini, Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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