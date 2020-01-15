Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu H Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Andorra temsilcisi Morabanc Andorra'yı 69-63 yendi.
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu H Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Andorra temsilcisi Morabanc Andorra'yı 69-63 yendi.
Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 22-22 beraberlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, devreye 37-36 önde gitti.
Andorra ekibinin 53-49 üstünlükle girdiği son çeyrekte farkı eriten Bursa temsilcisi, rakibini 10 sayıda tutarak karşılaşmayı 69-63 kazanmasını bildi.
İlk kez yükseldiği son 16 turunda ilk maçını kazanan TOFAŞ, Andorra deplasmanından da galibiyetle döndü.