Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 71-68 yenildi.
18.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:40
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 71-68 yenildi.
Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyreği 24-17 önde tamamlayan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti.
Mücadelenin son çeyreğine 54-48 yeşil-siyahlıların üstünlüğüyle girilse de parkeden ev sahibi ekip 71-68 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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