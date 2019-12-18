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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 71-68 yenildi.

18.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:40
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Tekfen Takımı, ULEB Kupası C Grubu son hafta maçında 'nın UNICS Kazan ekibine 71-68 yenildi.

Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyreği 24-17 önde tamamlayan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti.

Mücadelenin son çeyreğine 54-48 yeşil-siyahlıların üstünlüğüyle girilse de parkeden ev sahibi ekip 71-68 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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