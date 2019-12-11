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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 94-78 yenildi.

11.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:50
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ULEB Kupası D Grubu 9. hafta karşılaşmasında Doğa , 'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 94-78 yenildi.

Moraca Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 55-40 galip gitti.

Üçüncü çeyreği 74-63 üstünlükle tamamlayan Buducnost VOLI, mücadeleyi 94-78 kazandı.

Kaynak: AA
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