Haberler » Spor » Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Moritz Reiter (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 8, Jones 8, Hamilton 12, Mahir Agva, Doruk Doha, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 2, Sinan Güler 18Germani Brescia...

10.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:34
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sasa Pukl (), Moritz Reiter (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)

Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 8, Jones 8, Hamilton 12, Mahir Agva, Doruk Doha, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 2, 18

Germani Brescia Leonessa: Lansdowne 12, Abass 14, Vitali 9, Cain 2, Zerini 13, Warner 7, Laquintana, Silins, Moss 4, Sacchetti 9

1. Periyot: 21-17

Devre: 33-42

3. Periyot: 51-53

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya 70-61 yenildi.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen gruptaki 4. mağlubiyetini alırken, İtalya ekibi 5. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmaya iki takım da savunmada agresif başladı. Konuk ekip 6. dakikaya 7-4 önde geçti. Mücadelenin bitmesine 3 dakika 26 saniye kala 11-11 beraberliği yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 21-17 önde kapattı.

Yeşil-siyahlılar, ikinci çeyreğe Sinan Güler'in üst üste attığı sayılarla başlasa da Germani Brescia Leonessa 10-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikaya 27-25 üstünlükle girdi. Çeyreğin kalan 7 dakikasında da daha iyi performans sergileyen İtalya temsilcisi, ilk yarıyı 42-33 önde kapattı.

İki takımında başarısız atışlar ve top kayıplarıyla başladığı 3. çeyrekte 27. dakikaya Germani Brescia Leonessa'nın 51-39 üstünlüğüyle girildi. Sinan Güler'in 8 sayı bulduğu son bölümde etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 12'ye kadar çıkan farkı çeyrek sonunda 2'ye indirdi: 51-53

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte 36. dakikaya konuk ekibin 59-56 üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde hata yapmayan Germani Brescia Leonessa mücadeleyi 70-61 kazandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler