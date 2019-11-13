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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta maçında Fransa'nın Nanterre 92 ekibini 82-68 yendi.

13.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:52
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Tekfen Erkek Takımı, ULEB Kupası C Grubu 7. hafta maçında Fransa'nın 92 ekibini 82-68 yendi.

Nanterre kentinde Maurice Thorez Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 45-37 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57 berabere tamamlanırken, Darüşşafaka Tekfen son periyottaki etkili mücadelesiyle salondan 82-68 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, Nanterre 92 ise beşinci kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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