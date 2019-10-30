Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

30.10.2019 22:46

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 72-69 yendi.

Krasnodar'da oynanan karşılaşmaya daha etkili başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 14-12 önde, devreyi ise 32-28 geride tamamladı. Maçın 3. çeyreğinde de 57-46 rakibinin gerisinde kalan TOFAŞ, son periyotta hücumdaki etkili oyunuyla maçı 72-69 kazanmasını bildi.

TOFAŞ, üçüncü galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA