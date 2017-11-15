Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞHakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Uros Obrknezevic (Sırbistan)TOFAŞ: Morgan 11, Crocker 22, Mejia 19, Henry 26, Muhsin Yaşar 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan, Caner Topaloğlu, Owens 10, Puanic 3, KadjiRatiopharm Ulm: Thompson 8, Guenther 6, İsmet Akpınar...

Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

TOFAŞ: Morgan 11, Crocker 22, Mejia 19, Henry 26, Muhsin Yaşar 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan, Caner Topaloğlu, Owens 10, Puanic 3, Kadji

Ratiopharm Ulm: Thompson 8, Guenther 6, İsmet Akpınar 2, Butler 17, Fotu 8, Lewis 16, Benimon 5, Murry 7, Harangody 7, Kraemer 8

1. Periyot: 26-22

Devre: 49-47

3. Periyot: 74-67

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 6. maçında evinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 100-84 yendi.

TOFAŞ, bu galibiyetle gruptaki 4. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 4. mağlubiyetini alarak, son sırada kaldı.

Karşılaşmaya Guenther ve Butler'in üçlükleriyle başlayan Ratiopharm Ulm, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Crocker, Muhsin Yaşar ve Morgan ile rakibine cevap veren TOFAŞ, 3. dakikada öne geçti: 7-6. Mejia, Henry ve Crocker ile rakibine karşı baskıyı arttıran mavi-yeşilli ekip, ilk çeyreği 26-22 üstün tamamladı.

İkinci periyoda sert savunmalarla başlayan Alman ekibi, Lewis, Benimon ve Murry ile hızlı hücumlardan sayıyla dönünce 13. dakikada 11-0'lık seri yakaladı ve skoru 33-26 lehine çevirdi. Morgan, Owens ve Henry ile rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Bursa temsilcisi, taraftarın da desteğini arkasına alarak, 19. dakikada skoru 44-44 eşitledi. Aynı dakika içerisinde Morgan ile skor üreten TOFAŞ, soyunma odasına da 49-47 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına kontrollü oyunla başlayan TOFAŞ, Henry ve Mejia'nın set oyunlarıyla da skor üretince 25. dakikada fark 9'a (66-57) çıktı. İyi oyunu kalan dakikalarda sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 74-67 üstün gitti.

Son periyodun ilk dakikalarında Henry ile hızlı hücumdan sayı bulan TOFAŞ, maçın başından bu yana farkı ilk kez çift hanelere (77-67) çıkardı. Açılan farkın rahatlığıyla kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, maçtan da 100-84 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 26 sayı üreten Henry maçın en skorer ismi olurken, Ratiopharm Ulm'da Lewis 16 sayıyla oynadı.

YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.