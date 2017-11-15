Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ



Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Uros Obrknezevic (Sırbistan)



TOFAŞ: Morgan 11, Crocker 22, Mejia 19, Henry 26, Muhsin Yaşar 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan, Caner Topaloğlu, Owens 10, Puanic 3, Kadji



Ratiopharm Ulm: Thompson 8, Guenther 6, İsmet Akpınar 2, Butler 17, Fotu 8, Lewis 16, Benimon 5, Murry 7, Harangody 7, Kraemer 8



1. Periyot: 26-22



Devre: 49-47



3. Periyot: 74-67



TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 6. maçında evinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 100-84 yendi.



TOFAŞ, bu galibiyetle gruptaki 4. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 4. mağlubiyetini alarak, son sırada kaldı.



Karşılaşmaya Guenther ve Butler'in üçlükleriyle başlayan Ratiopharm Ulm, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Crocker, Muhsin Yaşar ve Morgan ile rakibine cevap veren TOFAŞ, 3. dakikada öne geçti: 7-6. Mejia, Henry ve Crocker ile rakibine karşı baskıyı arttıran mavi-yeşilli ekip, ilk çeyreği 26-22 üstün tamamladı.



İkinci periyoda sert savunmalarla başlayan Alman ekibi, Lewis, Benimon ve Murry ile hızlı hücumlardan sayıyla dönünce 13. dakikada 11-0'lık seri yakaladı ve skoru 33-26 lehine çevirdi. Morgan, Owens ve Henry ile rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Bursa temsilcisi, taraftarın da desteğini arkasına alarak, 19. dakikada skoru 44-44 eşitledi. Aynı dakika içerisinde Morgan ile skor üreten TOFAŞ, soyunma odasına da 49-47 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına kontrollü oyunla başlayan TOFAŞ, Henry ve Mejia'nın set oyunlarıyla da skor üretince 25. dakikada fark 9'a (66-57) çıktı. İyi oyunu kalan dakikalarda sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 74-67 üstün gitti.



Son periyodun ilk dakikalarında Henry ile hızlı hücumdan sayı bulan TOFAŞ, maçın başından bu yana farkı ilk kez çift hanelere (77-67) çıkardı. Açılan farkın rahatlığıyla kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, maçtan da 100-84 galip ayrıldı.



TOFAŞ'ta 26 sayı üreten Henry maçın en skorer ismi olurken, Ratiopharm Ulm'da Lewis 16 sayıyla oynadı.