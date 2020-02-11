Haberler » Spor » Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı - Spor

Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Sporcu Fabrikasında başladı.

11.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:22
Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası 'ın ev sahipliğinde Sporcu Fabrikasında başladı. 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda 4 takım yarı final bileti alacak.


Türkiye Federasyonun Faaliyet programında yer alan U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Fener'de bulunan Sporcu Fabrikasında başladı.


Şampiyonaya A Grubunda, Çarşamba GSK, Bolu Artı Akademi GSK, Eskişehir Büyükşehir GSK, Ankara Eryaman Yıldızlar S.K, B Grubunda Ankara Altın Bilekler GSK, Eskişehir Çağdaş Kolejliler SK, Zonguldak Ereğli Belediyespor SK, Samsun İlkadım Belediye GSK olmak üzere 8 takım katıldı.


Sporcu fabrikasında düzenlenen basketbol şölenin ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalar sahne aldı. Sporcular bir üst tura yükselebilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele verdi.


4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda grup birincileri yarı finale çıkacak. Öte yandan en ikinciler ve üçüncüler çarpraz eşleşme ile karşılaşarak toplamda 4 takım final grubuna dahil olacak.


"4 takım yarı finale çıkacak"


Basketbol İl Temsilcisi Adnan Yakut, 4 takım yarı finale çıkacağını söyleyerek, "'11-15 Şubat tarihleri arasında 3.Bölge U-14 Kızlar Şampiyonası bugün başladı. 8 Takım var. 2 Eskişehir, 2 Ankara, 2 Samsun, Zonguldak Ereğli Belediye ve Bolu'dan bir takım var. 4 boyunca devam edecek. 1'inciler yarı finallere en iyi ikinci ve üçüncüler çapraz oynayarak final grubuna 4 takım gidecek. Katılan takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız maçlar olur"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler