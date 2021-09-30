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BASKETBOL TURNUVASI HEYECANI

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BASKETBOL TURNUVASI HEYECANI

BASKETBOL TURNUVASI HEYECANIHendek'e değer katan ve Yenimahalle'nin yaşam merkezi olan Alparslan Türkeş parkı, geniş katılımlı bir basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

BASKETBOL TURNUVASI HEYECANI

Hendek'e değer katan ve Yenimahalle'nin yaşam merkezi olan Alparslan Türkeş parkı, geniş katılımlı bir Basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hendek Belediyesi destekleriyle, 'Benim Şehrim Hendek' gönüllüleri tarafından 3x3 Basketbol Turnuvası düzenleniyor. 1 -2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaya benimsehrimhendek. com üzerinden 57 takım katılım için kayıt yaptırdı. Yenimahalle'nin yaşam merkezi olan ve Hendek'e değer katan Alparslan Türkeş Parkında düzenlenecek olan turnuva 1 Ekim Cuma günü saat 16: 00'da başlayacak. Grup ve kategori müsabakalarının ardından Cumartesi günü saat 14: 00'da final müsabakaları oynanacak. Organizasyon için hazırlıklar tamamlanırken yarın ve Cumartesi günü yapılacak turnuvaya tüm vatandaşlar davet edildi.

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