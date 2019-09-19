Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası

19.09.2019 22:46

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom maçları oynandı.

Günün ilk maçının normal süresi 88-88 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Teksüt Bandırma sahadan 107-103 galip ayrıldı.

Normal süresi 81-81 biten ve uzatmaya giden günün ikinci maçını ise Türk Telekom 96-90 kazandı.

Bu sonuçların ardından 4 takım da birer galibiyet almış oldu.

Turnuva, 21 Eylül Cumartesi oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonun son gününde diyabetli çocuklar ile ünlülerin gösteri maçı da oynanacak.

Cumartesi gününün maç programı şöyle:

17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta

Kaynak: AA