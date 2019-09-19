Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom maçları oynandı.
Günün ilk maçının normal süresi 88-88 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Teksüt Bandırma sahadan 107-103 galip ayrıldı.
Normal süresi 81-81 biten ve uzatmaya giden günün ikinci maçını ise Türk Telekom 96-90 kazandı.
Bu sonuçların ardından 4 takım da birer galibiyet almış oldu.
Turnuva, 21 Eylül Cumartesi oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonun son gününde diyabetli çocuklar ile ünlülerin gösteri maçı da oynanacak.
Cumartesi gününün maç programı şöyle:
17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta