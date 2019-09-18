Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da başladı.

18.09.2019 22:02
Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta ve Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom maçları oynandı.

Günün ilk maçını Beşiktaş Sompo Japan 77-67'lik skorla kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta da Türk Telekom'u 70-65 mağlup etti.

Kaynak: AA
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