Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da başladı.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta ve Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom maçları oynandı.
Günün ilk maçını Beşiktaş Sompo Japan 77-67'lik skorla kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta da Türk Telekom'u 70-65 mağlup etti.