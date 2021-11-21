Basketbol: Toplu sonuç - Haberler Spor
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Basketbol: Toplu sonuç

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla tamamlanırken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla tamamlanırken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor: 94-69

Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 90-76

Anadolu Efes-Darüşşafaka: 84-76

Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko: 74-82

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.net: 71-75

Samsunspor-Finalspor: 88-63

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-OGM Ormanspor: 78-79

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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