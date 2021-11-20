Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları yapıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları yapıldı. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasına 3 maçla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 83-72
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef: 73-89
Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol: 85-83
Semt77 Yalovaspor-TOFAŞ: 77-79
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Antalya 07 Basketbol: 72-45
BOTAŞ-Nesibe Aydın: 61-79
Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 83-77
Çankaya Üniversitesi-Hatayspor: 101-87
Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 70-97
Bellona Kayseri Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor: 64-68
Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 70-83
Akran Gemlik Basketbol-Beysu Konyaspor Basketbol: 72-90
TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-78
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri