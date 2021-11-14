Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi 4 maçla sona ererken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasına 3 karşılaşmayla devam edildi.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi 4 maçla sona ererken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasına 3 karşılaşmayla devam edildi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex: 67-79
TOFAŞ-Gaziantep Basketbol: 70-89
Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 85-77
Galatasaray Nef-Semt77 Yalovaspor: 100-73
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 85-79
Finalspor-Mamak Belediyesi: 93-91
Beysu Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol: 73-66
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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri