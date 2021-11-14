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Basketbol: Toplu sonuç

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi 4 maçla sona ererken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasına 3 karşılaşmayla devam edildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi 4 maçla sona ererken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasına 3 karşılaşmayla devam edildi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex: 67-79

TOFAŞ-Gaziantep Basketbol: 70-89

Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 85-77

Galatasaray Nef-Semt77 Yalovaspor: 100-73

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 85-79

Finalspor-Mamak Belediyesi: 93-91

Beysu Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol: 73-66

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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