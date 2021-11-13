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Basketbol: Toplu sonuç

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 4, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında ise 3 maç yapıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 4, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında ise 3 maç yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Aliağa Petkimspor: 91-70

Türk Telekom- Frutti Extra Bursaspor : 83-82

Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji: 68-66

Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 71-96

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler: 77-75

Fethiye Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 90-74

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 93-76

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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