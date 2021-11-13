Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 4, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında ise 3 maç yapıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 4, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında ise 3 maç yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Aliağa Petkimspor: 91-70
Türk Telekom- Frutti Extra Bursaspor : 83-82
Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji: 68-66
Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 71-96
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler: 77-75
Fethiye Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 90-74
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 93-76
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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri