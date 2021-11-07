Basketbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Akhisar Belediye Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 85-86
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.Net: 85-91
Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor: 83-75
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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