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Basketbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediye Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 85-86

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.Net: 85-91

Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor: 83-75

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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