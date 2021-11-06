Basketbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
HDI Sigorta Antalya Güneşi-Finalspor: 88-80
Mamak Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-99
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Beysu Konyaspor Basketbol: 59-69
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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