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Basketbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan 3 maçla devam etti.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

HDI Sigorta Antalya Güneşi-Finalspor: 88-80

Mamak Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-99

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Beysu Konyaspor Basketbol: 59-69

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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