Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol: Toplu sonuç
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında ikişer maç yapıldı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında ikişer maç yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 101-89

Aliağa Petkimspor-Türk Telekom: 65-71

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları ertelenmişti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83-65

Mamak Belediyespor-Ankara Anadolu Basket: 94-83

Sigortam.net-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-81

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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