Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında ikişer maç yapıldı.
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında ikişer maç yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 101-89
Aliağa Petkimspor-Türk Telekom: 65-71
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları ertelenmişti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83-65
Mamak Belediyespor-Ankara Anadolu Basket: 94-83
Sigortam.net-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan