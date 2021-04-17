Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol: 83-70
Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor: 106-93
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediye Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-60
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 78-77
Semt77 Yalovaspor-Finalspor: 77-52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan