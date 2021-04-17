Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol: Toplu sonuç
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol: 83-70

Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor: 106-93

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Akhisar Belediye Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-60

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 78-77

Semt77 Yalovaspor-Finalspor: 77-52

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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