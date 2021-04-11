Basketbol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: Toplu sonuç

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına 2 maçla devam edildi.

Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına 2 maçla devam edildi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında ise 3 maç oynandı.

Liglerde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko: 82-77

Türk Telekom-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-66

Ligde bugün oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 94-77

Nadir Gold İstanbul Basket-BUDO Gemlik: 65-71

Ankara Anadolu Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 67-77

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Canan Ergüder Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Basketbol: Toplu sonuç - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:47:28. #1.14#
title