Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta 3'er maçla başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta 3'er maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 76-82

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Türk Telekom: 82-81

OGM Ormanspor-Büyükçekmece Basketbol: 74-85

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Global Connect Travel Düzce-Ankara Anadolu Basket: 96-80

Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyespor: 90-85

Mamak Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 82-94

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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