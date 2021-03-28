Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex: 85-94

Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 96-81

HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Fenerbahçe Beko: 87-97

Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray: 105-101

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Galatasaray-BOTAŞ: 64-51

Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 76-61

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Mamak Belediyesi: 69-78

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.Net: 90-99

Nadir Gold İstanbul Basket-Global Connect Travel Düzce: 64-66

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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