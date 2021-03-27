Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ıncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ıncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor: 87-80

TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor: 84-85

Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor: 92-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85-64

OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 68-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Ankara Anadolu Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 73-92

Samsunspor-Budo Gemlik: 69-63

Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 77-85

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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