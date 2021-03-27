Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ıncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 26'ıncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta müsabakaları oynandı.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor: 87-80
TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72
Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor: 84-85
Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor: 92-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85-64
OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 68-71
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Ankara Anadolu Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 73-92
Samsunspor-Budo Gemlik: 69-63
Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 77-85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul