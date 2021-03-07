Basketbol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: Toplu sonuç

07.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:16
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24'üncü hafta maçları tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24'üncü hafta maçları tamamlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21'inci hafta müsabakalarına devam edildi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60-90

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes: 103-85

Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji: 67-64

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 99-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 73-52

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Global Connect Travel Düzce-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 73-60

Finalspor-Ankara Anadolu Basket: 88-83

Sigortam.net-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 83-84

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Mete Kalkavan Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: Toplu sonuç - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 22:18:05. #1.15#
title