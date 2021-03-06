Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

06.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:25
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 24'üncü hafta maçları başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 24'üncü hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Liglerde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor: 96-94

OGM Ormanspor-TOFAŞ: 77-76

Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol: 117-82

Galatasaray-Darüşşafaka Tekfen: 87-98

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta: 94-90

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Samsun Canik Belediyespor: 83-34

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-119

Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi: 90-55

Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ: 70-55

Nesibe Aydın-İzmit Belediyespor: 101-57

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Nadir Gold İstanbul Basket-Samsunspor: 72-76

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Akhisar Belediye Basketbol: 100-54

BUDO Gemlik-Bornova Belediyespor: 85-81

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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