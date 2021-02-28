Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta tamamlanırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta mücadelesi 3 maçla devam etti.
ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta tamamlanırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta mücadelesi 3 maçla devam etti.
Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Empera Halı Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex: 77-84
Anadolu Efes-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 101-85
Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 95-83
Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko: 64-66
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-İzmit Belediyespor: 89-57
Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 86-72
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor: 88-90
Ankara Anadolu Basket-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 78-91
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Global Connect Travel Düzce: 89-74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan