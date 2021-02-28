Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

28.02.2021 23:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:30
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta tamamlanırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta mücadelesi 3 maçla devam etti.

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta tamamlanırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta mücadelesi 3 maçla devam etti.

Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Empera Halı Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex: 77-84

Anadolu Efes-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 101-85

Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 95-83

Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko: 64-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-İzmit Belediyespor: 89-57

Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 86-72

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor: 88-90

Ankara Anadolu Basket-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 78-91

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Global Connect Travel Düzce: 89-74

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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