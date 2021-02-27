Basketbol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: Toplu sonuç

27.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:42
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka: 83-96

Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor: 83-76

Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 83-82

TOFAŞ-Galatasaray: 98-89

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 120-65

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 53-97

BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-107

Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta: 67-58

Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 92-74

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Akhisar Belediye Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-79

Samsunspor-Finalspor: 85-75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Zeki Müren Türkan Şoray
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: Toplu sonuç - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 22:47:26. #1.15#
title