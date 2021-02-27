Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka: 83-96
Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor: 83-76
Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 83-82
TOFAŞ-Galatasaray: 98-89
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 120-65
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 53-97
BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-107
Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta: 67-58
Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 92-74
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediye Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-97
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-79
Samsunspor-Finalspor: 85-75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan