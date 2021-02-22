Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

22.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:02
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 3 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası tek maçla tamamlandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 3 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası tek maçla tamamlandı.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-Galatasaray: 66-65

BOTAŞ-Nesibe Aydın: 58-60

İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-97

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol: 87-83

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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