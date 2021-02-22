Basketbol: Toplu sonuç
22.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 3 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası tek maçla tamamlandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 3 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası tek maçla tamamlandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-Galatasaray: 66-65
BOTAŞ-Nesibe Aydın: 58-60
İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-97
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol: 87-83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar