Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına da 3 maçla devam edildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına da 3 maçla devam edildi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 73-91
Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor: 62-79
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Samsunspor-Ankara Anadolu Basket: 86-68
Global Connect Travel Düzce-Bornova Belediyespor: 76-74
BUDO Gemlik-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 78-82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar