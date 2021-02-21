Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

21.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:08
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına da 3 maçla devam edildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına da 3 maçla devam edildi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 73-91

Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor: 62-79

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Samsunspor-Ankara Anadolu Basket: 86-68

Global Connect Travel Düzce-Bornova Belediyespor: 76-74

BUDO Gemlik-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 78-82

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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